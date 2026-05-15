Визит Трампа в КНР повлиял на обстановку вокруг Тайваня Эксперт Маслов: США изменили свою риторику по Тайваню

Москва15 мая Вести.Определенные подвижки по тайваньскому вопросу между США и Китаем наблюдаются. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, на изменение позиции Вашингтона по данному вопросу указывает смена риторики американского президента Дональда Трампа.

Очень важен момент. Трамп заявил недавно, что тайваньская проблема не терпит именно военного разрешения. Это вообще некая новая вещь в риторике США, потому что, хотя США формально выступали против любых военных действий, тем не менее регулярно вооружали Тайвань. Поэтому здесь какие-то подвижки есть, и это показывает, что даже в политическом плане страны [США и Китай] все-таки сумели о чем-то договориться указал Маслов

При этом, заметил востоковед, важно то, как в медийном поле в США будут представлять визит Трампа в Китай.

Строго говоря, он [Трамп] не мог не поехать в Пекин, потому что это было бы воспринято, прежде всего, американским истеблишментом как слабость Трампа, в том числе на фоне неудач в Иране. Поэтому ехать, как говорится, было надо. Сейчас очень важно, как все это будет подано по картинке, потому что для Трампа очень важно показать, что он надавил на Китай, что фантастическая сделка, о которой он говорил, хоть в каком-то плане совершилась. Поэтому, конечно, если брать чисто имиджевую историю, она состоялась добавил эксперт

Президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. По завершении визита американский лидер заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня.