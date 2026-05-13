Москва13 маяВести.Президент США Дональд Трамп в среду вечером прибыл с визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Это первый за девять лет визит президента США в КНР.
Трамп прибыл в Пекин специальным самолетом вечером 13 маяговорится в сообщении
Отмечается, что Трамп находится в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Пребывание американского лидера в стране продлится до 15 мая.
Перед поездкой Трамп информировал, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.