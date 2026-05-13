Президент США начал визит в КНР

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в среду вечером прибыл с визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Это первый за девять лет визит президента США в КНР.

Трамп прибыл в Пекин специальным самолетом вечером 13 мая говорится в сообщении

Отмечается, что Трамп находится в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Пребывание американского лидера в стране продлится до 15 мая.

Перед поездкой Трамп информировал, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.