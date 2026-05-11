Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе визита в КНР намерен заняться стабилизацией отношений с Китаем. Об этом заявила представитель администрации Белого дома Анна Келли.

По ее словам, американский лидер собирается уделить особое внимание восстановлению экономической независимости США.

В ходе этого визита президент Трамп продолжит делать то, чем занимался на протяжении последнего года: выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем приводит слова Келли журналистка Daily Wire Мэри Олохан в соцсети X

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ выигрывает от конструктивного сотрудничества между США и Китаем. По его словам, продолжающиеся контакты между Пекином и Вашингтоном очень важны и полезны.