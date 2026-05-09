Путин заявил, что России крайне выгодны стабильные отношения США и Китая Путин: Россия получает выгоду от конструктивного диалога КНР и США

Москва9 мая Вести.Россия выигрывает от конструктивного сотрудничества между США и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами после празднования Дня Победы.

Он отметил, что продолжающиеся контакты между Пекином и Вашингтоном очень важны и полезны.

Мы получаем выгоду от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем сказал Путин

Президент также выразил мнение, что никаких нелегитимных санкций и никакого напряжения в экономической сфере между двумя государствами не возникнет.

Ранее стало известно, что Россия и Китай за период с января по апрель нарастили товарооборот в годовом исчислении на 19,7%, до $85,24 млрд.