Москва10 маяВести.Россия и Китай могут сделать существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.
Почти все основные вопросы согласованы, отметил Путин.
Мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфереуточнил Путин
Президент назвал взаимодействие России и Китая важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Товарооборот между Москвой и Пекином непрерывно растет и уже достиг $140 млрд.
Путин отметил, что Россия выигрывает от сотрудничества между США и Китаем.