Путин заявил о шаге, который Россия и Китай могут сделать в нефтегазовой отрасли

Москва10 мая Вести.Россия и Китай могут сделать существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.

Почти все основные вопросы согласованы, отметил Путин.

Мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере уточнил Путин

Президент назвал взаимодействие России и Китая важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Товарооборот между Москвой и Пекином непрерывно растет и уже достиг $140 млрд.

Путин отметил, что Россия выигрывает от сотрудничества между США и Китаем.