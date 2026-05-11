В МИД Китая выступили за укрепление сотрудничества с РФ в разных областях МИД Китая: Пекин готов укреплять сотрудничество с Россией

Москва11 мая Вести.Китай готов укреплять сотрудничество с Россией в разных областях ради справедливой системы глобального управления, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Чиновник отметил, что у Пекина с Москвой сохраняется всестороннее стратегическое взаимодействие и отношения добрососедства.

Китай готов продолжать придерживаться… взаимовыгодного сотрудничества с Россией, постоянно укреплять сотрудничество в различных областях отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства



По его словам, Пекин хотел бы содействовать тому, чтобы система глобального управления становилась более рациональной и справедливой.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл взаимодействие России и Китая важнейшим фактором стабилизации международных отношений. По его словам, Москва и Пекин могут сделать существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве, почти все основные вопросы согласованы.