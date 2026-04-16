Москва16 апрВести.Китай намерен продолжать сотрудничать с Россией в целях содействия долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Об этом посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил в статье для газеты "Известия".
По его словам, Пекин и Москва поддерживают тесные контакты по региональной обстановке.
КНР продолжит тесно сотрудничать с РФ и другими единомышленниками, будет продвигать реализацию пяти совместных предложений с Пакистаном и объединять усилия для содействия скорейшему прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востокесообщил посол
Он подчеркнул, что совпадение позиций КНР и РФ по Ближнему Востоку обусловлено как общим бережным отношением к миру, так и приверженностью международному праву и справедливости.
Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с руководителями Ирана, Израиля и других стран региона.