Участники форума в Шанхае заявили о необходимости укрепления связей КНР и России

Исторический шанс: в Китае заявили о необходимости укрепления отношений с РФ Участники форума в Шанхае заявили о необходимости укрепления связей КНР и России

Москва27 апр Вести.России и Китаю в свете турбулентности в мировой политике необходимо укреплять взаимодействие. Такое мнение для ИС "Вести" высказали участники российско-китайской конференции по сотрудничеству в Шанхае.

Россия и Китай вместе, потому что мы придерживаемся одной и той же концепции. Если мы можем преобразить потенциал во взаимодополняемость экономик, то пространство для потенциала сотрудничества между нами очень огромно уверен директор Института социального развития Европы и Азии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань

Директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолэй отметил, что странам необходимо не упустить исторический шанс.

Следующие полгода, я думаю, что это будет очень серьезный период. Я думаю, что нам не надо пропустить исторический шанс заявил он

Выступление Москвы и Пекина с единой позицией является сигналом для мирового сообщества, добавил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Когда они видят, что есть позиция консенсуса от Запада, есть позиция России и позиция Пекина, им [государствам] сложно понять, что лучше. А когда Россия и Китай выступают с единых позиций, это, в общем, очень серьезный аргумент того, что эти позиции правильные и в интересах мирового большинства отметил эксперт

Ранее сообщалось, что РФ и Китай в рамках взаимодействия по линии ООН предпринимают усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В частности, усилия дипломатов нацелены на то, чтобы конфликт перешел из вооруженной фазы к мирному урегулированию.