Призыв из Китая к наращиванию сотрудничества с РФ звучит все более настойчиво Лукьянов: Китай готов интенсифицировать взаимодействие с Россией

Москва27 апр Вести.Китай на фоне последних событий в мире стал более положительно относиться к идее интенсификации взаимодействия с Россией, в том числе потому, что в Пекине перестали ждать улучшения отношений с Вашингтоном. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Перспективными точками соприкосновения между Россией и Китаем, по его словам, может быть "буквально все что угодно".

Это две соседние гигантские страны с огромным потенциалом, который практически всеобъемлющ. Здесь все зависит от политической обстановки в целом - и вот здесь, мне кажется, происходят изменения. В этот раз на конференции, которую мы проводим ежегодно, мы слышим от китайских коллег, скажем так, другие интонации сообщил Лукьянов

По его словам, в КНР прежде достаточно осторожно относились к идее наращивания взаимодействия с РФ.

До недавнего времени все-таки они достаточно осторожно подходили к идеям, что надо существенно интенсифицировать взаимодействие - экономическое, транспортное, логистическое, торговое и так далее. Потому что понятно, что они постоянно оглядывались на Соединенные Штаты, на их реакцию. Санкции, возможно отметил он

Однако теперь на фоне последних действий США на международной арене в Пекине уже не ждут улучшения отношений с Вашингтоном, считает Лукьянов.

Понятно, что они [КНР и США] остаются важнейшими партнерами, но теперь с китайской стороны звучит как-то гораздо более настойчиво, что нам [РФ и КНР] надо объединяться в этих новых условиях. Вплоть до того, что говорится о совместных координированных действиях по противоборству с Соединенными Штатами в плане стабилизации международной обстановки. Этого не было раньше. Этого не было - они всячески уклонялись от идеи, что нам надо как-то совместно отвечать на [действия] американцев подчеркнул Лукьянов

Ранее участники российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае заявили ИС "Вести" о необходимости укрепления связей РФ и КНР.