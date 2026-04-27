Москва27 апрВести.В Пекине на фоне последних действий США на международной арене уже не ждут улучшения отношений с Вашингтоном. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ежегодная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит сейчас в Шанхае.
Последние американские шаги - то, что произошло уже в этом году, и Венесуэла, и Иран - как-то очень взбодрили китайских товарищей, которые более не имеют ожиданий, что отношения с Соединенными Штатами могут кардинально изменитьсяотметил Федор Лукьянов
Для Китая наступила относительная ясность как минимум в вопросе торгово-экономических отношений с США, заявил ИС "Вести" научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, профессор Женевского института международных отношений и развития Сян Ланьсинь.
Все знают, что [президент США] Трамп непредсказуем, но я думаю, что для Китая все более-менее понятно, особенно с точки зрения торговых и экономических вопросов. Мы уже знаем, что от него можно ожидать. Не уверен, что ему можно доверять, хотя сейчас он не использует идеологию для критики Китаясказал Сян Ланьсинь
Ранее участники российско-китайской конференции в Шанхае заявили о необходимости укрепления связей РФ и КНР.