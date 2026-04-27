Лукьянов: в Китае уже не ждут улучшения отношений с США

В Китае больше не ждут улучшения отношений с США Лукьянов: в Китае уже не ждут улучшения отношений с США

Москва27 апр Вести.В Пекине на фоне последних действий США на международной арене уже не ждут улучшения отношений с Вашингтоном. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ежегодная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит сейчас в Шанхае.

Последние американские шаги - то, что произошло уже в этом году, и Венесуэла, и Иран - как-то очень взбодрили китайских товарищей, которые более не имеют ожиданий, что отношения с Соединенными Штатами могут кардинально измениться отметил Федор Лукьянов

Для Китая наступила относительная ясность как минимум в вопросе торгово-экономических отношений с США, заявил ИС "Вести" научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, профессор Женевского института международных отношений и развития Сян Ланьсинь.

Все знают, что [президент США] Трамп непредсказуем, но я думаю, что для Китая все более-менее понятно, особенно с точки зрения торговых и экономических вопросов. Мы уже знаем, что от него можно ожидать. Не уверен, что ему можно доверять, хотя сейчас он не использует идеологию для критики Китая сказал Сян Ланьсинь

Ранее участники российско-китайской конференции в Шанхае заявили о необходимости укрепления связей РФ и КНР.