Москва4 мая Вести.Китай выстроился против всей системы односторонних американских санкций. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Он добавил, что такой подход Китая отражает растущее неудовлетворение Пекина политикой США.

В очередной раз Китай против выстроился системы односторонних санкций. И в отношении себя четко совершенно на уровне Министерства коммерции, которое курирует проблематику финансов объяснил, что никакие американские пожелания и требования не будут учитываться, и то, что относится к пяти китайским коммерческим предприятиям, не будет исполняться. Ну, в целом, это отражение растущего неудовлетворения Китайской Народной Республики политикой Соединенных Штатов Америки в различных отраслях, включая вопросы транспортировки энергоносителей