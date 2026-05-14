Москва14 мая Вести.В борьбе за мировое лидерство у Китая и США одинаковый счет в геополитическом поле, заявил ИС "Вести" китаевед, директор Института изучения современного Китая "Новый Восток" Николай Вавилов.

По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин намеренно заявил о недопустимости конфликта Китая и США.

Мы понимаем, что Китай постулирует такое лишь тогда, когда уже проблема достигла максимума, ее невозможно скрывать. [Си Цзиньпин] говорит, что это столкновение возможно. И , постфактум есть заявление [госсекретаря США Марко] Рубио, что взятие Тайваня вооруженными силами Китая будет большой ошибкой. Мы понимаем, что есть очевидная слабость ВС Соединенных Штатов, которую они проявили в иранской компании. Для Китая иранская компания [США] ложится в копилку проигранных. Туда же, в том числе они относят и поражения сил США на Украине, вывод войск из Афганистана и Ирака заметил он

На фоне этой проявленной американцами слабости Китай создал развернутую систему безопасности в Восточной Азии.

Есть огромный флот, усиленный ядерный потенциал и так далее. То есть на 2026 год можно сказать, что счет в борьбе за мировое лидерство 1:1 после Венесуэлы и после Ирана добавил Вавилов

Ранее на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух государств являются самыми важными двусторонними отношениями в мире.