Москва14 маяВести.Вашингтон и Пекин должны стать партнерами, потому что противостояние между странами приведет к взаимному ущербу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, весь мир выигрывает от стабильных американо-китайских отношений.
Противостояние между нашими странами приведет к взаимному ущербу, поэтому мы должны быть партнерами, а не соперникамизаявил Си Цзиньпин
Он также подчеркнул, что текущий год должен стать историческим для отношений между Китаем и Соединенными Штатами.
Пусть 2026 год станет историческим и знаковым годом для китайско-американских отношенийотметил Си Цзиньпин
Накануне госсекретарь США Марк Рубио назвал Пекин главным геополитическим противником Вашингтона.