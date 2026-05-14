Си Цзиньпин: противостояние Китая и США приведет к взаимному ущербу Си Цзиньпин считает, что КНР и США должны быть партнерами, а не соперниками

Москва14 мая Вести.Вашингтон и Пекин должны стать партнерами, потому что противостояние между странами приведет к взаимному ущербу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, весь мир выигрывает от стабильных американо-китайских отношений.

Противостояние между нашими странами приведет к взаимному ущербу, поэтому мы должны быть партнерами, а не соперниками заявил Си Цзиньпин

Он также подчеркнул, что текущий год должен стать историческим для отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Пусть 2026 год станет историческим и знаковым годом для китайско-американских отношений отметил Си Цзиньпин

Накануне госсекретарь США Марк Рубио назвал Пекин главным геополитическим противником Вашингтона.