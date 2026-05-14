Си Цзиньпин рассказал о "ловушке Фукидида" в отношениях США и КНР Си Цзиньпин: США и КНР должны преодолеть "ловушку Фукидида"

Москва14 мая Вести.От совместной работы Китая и США зависит, смогут ли они преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую модель двухсторонних отношений. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, его слова цитирует агентство РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день международная обстановка полна нестабильности и потрясений, ускоряются невиданные за последнее столетие перемены, а мир находится на новом перекрестке.

Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую "ловушку Фукидида" и создать новую модель отношений между великими державами … это вопросы, поставленные историей, миром и народами заявил Си Цзиньпин

Глава КНР заявил, что Китай и США должны совместно противостоять глобальным вызовам, чтобы обеспечить стабильность в мире и благополучие своих народов. По его словам, лидеры двух крупных держав обязаны дать ответ на эти вопросы и открыть прекрасное будущее двусторонних отношений.

Термин "ловушка Фукидида", популяризированный политологом Грэхамом Аллисоном, описывает риск войны между существующей сверхдержавой и новой, быстро усиливающейся державой, претендующей на роль международного гегемона. Его часто используют для описания отношений США и КНР на международной арене.

Ранее сообщалось, что Трамп и Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудят вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, энергетики и дальнейших поставок американского вооружения на Тайвань. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что американская сторона надеется убедить Китай играть более активную роль по Ирану для разрешения ситуации в Персидском заливе.

Визит Трампа в Пекин продлится 13-15 мая.