Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе переговоров

Москва14 мая Вести.В ходе переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждался украинский вопрос. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Главы двух государств обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове говорится в сообщении

Как сообщает агентство Reuters, Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил, что Китай и Соединенные Штаты будут строить конструктивные стратегически стабильные отношения. Обе стороны расширят сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении, туризме и правоохранительной деятельности. Кроме того, Си Цзиньпин призвал США с предельной осмотрительностью подходить к тайваньскому вопросу.