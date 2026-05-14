Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для бизнеса США в Китае Си Цзиньпин уверен, что американские компании добьются успеха в Китае

Москва14 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует сотрудничество с США и рассчитывает на дальнейший успех американских компаний на китайском рынке. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Китай приветствует взаимное сотрудничество с США и уверен, что у американских компаний появится еще больший прогресс в КНР сказал Си Цзиньпин на встрече с представителями предпринимательских кругов

Он подчеркнул, что двери Китая для внешнего мира будут открываться еще шире.

По словам Си Цзиньпина, стабильные китайско-американские отношения приносят пользу всему миру.

Когда мы сотрудничаем, выигрывают обе стороны; когда мы противостоим друг другу, страдают обе стороны сказал председатель КНР

Вместе с президентом США Дональдом Трампом в поездке участвует группа генеральных директоров, стремящихся урегулировать проблемы с Китаем, в том числе Илон Маск и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, присоединившийся к группе в последний момент.

Трамп заявил, что его первой просьбой к Си Цзиньпину будет "открыть" Китай для американской промышленности.