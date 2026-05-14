Москва14 мая Вести.Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в Пекине завершены. Такую информацию распространило китайское Центральное телевидение.

Встреча состоялась в Доме народных собраний.

Ранее Си Цзиньпин во время переговоров с американским президентом заявил, что от совместной работы Китая и США зависит, смогут ли они преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую модель двухсторонних отношений.

13 мая Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, он пробудет в Китае по 15 мая. Трампа сопровождают супруга Мелания, ключевые члены администрации США и главы 16 американских компаний.