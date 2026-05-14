Си Цзиньпин не позволил Трампу перетянуть рукопожатие на себя Рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа длилось 14 секунд

Москва14 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал приветствие председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, притянув его руку к себе, однако китайский лидер не дал главе Белого дома перехватить инициативу. Трансляция встречи велась на YouTube-канале NBC News.

Трамп вышел из президентского лимузина и приблизился к председателю КНР, а затем протянул руку ладонью вверх. Си Цзиньпин, в свою очередь, подал ему ладонь немного выше, перпендикулярно земле и расставив пальцы.

Сначала ладони оказались ближе к Трампу, но затем Си Цзипьпин уравнял положение и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров. Трамп похлопал ладонь председателя КНР левой рукой и что-то ему сказал. Оба лидера держали руки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Затем глава Белого дома положил левую ладонь поверх руки коллеги и снова похлопал. После этого лидеры разомкнули руки, завершив приветствие, Трамп в дополнение положил правую ладонь на локоть Си Цзиньпина.

В целом рукопожатие лидеров КНР и США длилось 14 секунд​​​.

Ранее газета The National Interest написала, что президент США в ходе официального визита в КНР вряд ли сможет добиться от Пекина уступок. Все "экономические козыри" - у китайской стороны. По мнению издания, у Трампа нет существенных рычагов влияния, сохранение перемирия между США и Китаем в торговой войне – максимум, чего может ожидать президент США от поездки в экономическом плане.

Вечером 13 мая Трамп прибыл с визитом в Пекин. Это первый за девять лет визит президента США в КНР.

До своей поездки американский лидер заявил, что планирует попросить Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.