National Interest: все "козыри" на переговорах в Китае у Пекина, а не у Трампа

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в КНР вряд ли сможет добиться от Пекина уступок. Все "экономические козыри" - у китайской стороны, пишет The National Interest.

Отмечается, что у главы Белого дома нет существенных рычагов влияния, сохранение перемирия между США и Китаем в торговой войне – максимум, чего может ожидать Трамп от поездки в экономическом плане.

Трамп любит рассматривать переговоры с точки зрения того, кто держит козыри в руках. В случае с его поездкой в КНР на этой неделе, похоже, что у Китая - все козыри в экономических вопросах... Трамп получит от Китая мало помощи в сокращении торгового дефицита США, и ему придется смириться с рекордным торговым профицитом Китая говорится в материале

У Пекина, как пишет журнал, есть "козырь" в виде редкоземельных элементов. Тем временем в Штатах наблюдается острая проблема доступности жилья, и Трамп не может позволить себе в этих условиях вводить высокие импортные пошлины на товары из Китая.

Между тем газета The Washington Post сообщила, что Пекин использует конфликт между США и Ираном для того, чтобы усилить свои позиции по отношению к Вашингтону в военной, экономической и дипломатической областях.