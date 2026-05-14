WP: иранский конфликт позволяет Китаю увеличить превосходство над США

Москва14 мая Вести.Китай использует конфликт между США и Ираном для того, чтобы усилить свое преимущество над Соединенными Штатами в военной, экономической и дипломатической областях. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух чиновников, ознакомившихся с секретным докладом американской разведки.

Согласно докладу, как отмечает издание, Китай якобы "продавал оружие союзникам Соединенных Штатов в Персидском заливе", которые пытались защитить свои военные базы и нефтяную инфраструктуру после начала операции США и Израиля против Ирана.

Оценка была подготовлена ​​на этой неделе для председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна и вызвала тревогу в Пентагоне по поводу геополитических издержек противостояния Вашингтона с Тегераном говорится в материале

Китай, как пишет газета, также якобы оказал помощь странам по всему миру, испытывающим трудности с удовлетворением "своих энергетических потребностей".

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что Пекин является главным геополитическим противником Вашингтона. Он добавил, что Штаты надеются убедить Китай играть более активную роль по Ирану для разрешения ситуации в Персидском заливе.