Москва5 апр Вести.Китайские компании продают сведения о действиях армии США в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает издание The Washington Post (WP).

Компании из Китая используют данные из открытых источников, но при их обработке применяют искусственный интеллект (ИИ), отмечает WP.

Частные компании давно используют сведения из открытых источников, в том числе о перелетах, судоходстве, а также спутниковые снимки. Но растущие возможности китайских компаний в области ИИ делают эти инструменты более мощными, а также подчеркивают проблему сокрытия перемещений американских военных от противников подчеркивает WP

Американские чиновники и эксперты расходятся во мнениях относительно того, представляют ли угрозу подобные предложения от китайских компаний. Однако они уверены, что такие инструменты отражают намерения Китая показать силу своих разведывательных возможностей, уточняет WP.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не подтвердил, что Москва и Пекин помогали Ирану в ударах по базам США. Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана в политической, экономической и военной областях, заявил Аракчи.