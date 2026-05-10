США перед визитом Трампа в КНР ввели санкции против двух китайских компаний Вашингтон ввел санкции против китайских компаний за передачу фото Ирану

Москва10 мая Вести.Санкции против китайских организаций за передачу Ирану спутниковых снимков американских военных объектов на Ближнем Востоке ввели Соединенные Штаты Америки. Вашингтон считает, что эти данные Тегеран использовал для ударов по американским партнерам в регионе Персидского залива и американским военным во время операции "Эпическая ярость".

Под санкции попали китайские компании Meentropy Technology и Earth Eye, поясняется в документе Госдепа США. Санкции введены за несколько дней до визита президента Дональда Трампа в КНР.

Президент Трамп в ходе визита продолжит делать то, чем занимался на протяжении последнего года: выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем анонсировала поездку представитель администрации США Анна Келли

Ее слова цитирует в соцсети X корреспондент издания Daily Wire. Ранее посол Ирана в Китае Рахмани-Фазли заявил Fars, что Пекин может стать гарантом любого соглашения, заключенного с Ираном, включая мирные договоренности с Вашингтоном.

Глава Белого дома Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая. Он проведет переговоры д с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит планировался на 31 марта – 2 апреля, но был перенесен из-за военной кампании Пентагона против Ирана.

10 мая Трамп заявил в соцсети Truth Social, что на протяжении 47 лет иранцы "смеялись над нашей страной, которая теперь снова стала великой".

И больше они не будут смеяться добавил он

Американские эксперты предполагают, что прорыв по американо-иранскому урегулированию последует после переговоров Трампа и Си. Представитель США в ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп хочет мира в Иране, но готов и к продолжению войны.