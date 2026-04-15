США пригрозили санкциями банкам КНР и ОАЭ за ведение бизнеса с Ираном AP: США пригрозили санкциями банкам Китая, ОАЭ и Омана за бизнес с Ираном

Москва15 апр Вести.США рассматривают возможность использования санкций в отношении нескольких банков Китая, включая его особый административный район Гонконг, а также Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана.

Об этом передает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на соответствующее письмо Госдепартамента США.

Причиной таких мер является предположение, что эти финансовые учреждения поддерживают деловые отношения с Исламской Республикой.

Согласно данным агентства, в документе, направленном кредитным организациям указанных стран, содержится предупреждение о рисках, связанных с ведением бизнеса с Тегерном, а также о вероятности введения вторичных рестрикций.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что в 2024 году Иран провел через корреспондентские счета в американских банках не менее 9 миллиардов долларов, используя подставные компании, большинство из которых зарегистрированы в Гонконге и ОАЭ.

12 апреля агентство Reuters сообщило, что делегации Ирана и США, среди прочего, обсудили на переговорах в столице Пакистана Исламабаде репарации и снятие санкций с Тегерана в качестве условий для окончательного завершения конфликта.