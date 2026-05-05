Москва5 маяВести.Китайские компании могут столкнуться со вторичными санкциями, если будут игнорировать ограничения против Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, у Вашингтона есть определенные варианты действий.
Если [Китай] игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциямизаявил Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против любых иностранных организаций, способствующих обходу ограничений против Тегерана.
Любая иностранная финансовая организация или коммерческий субъект, способствующий обходу санкций против Ирана, столкнется с риском введения вторичных санкций и потерей доступа к финансовой системе СШАсообщил Рубио
Он также отметил, что Штаты намерены обсуждать с Ираном дальнейшую судьбу его обогащенного урана.