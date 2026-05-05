Вашингтон пригрозил Пекину вторичными санкциями за обход ограничений против ИРИ

США пригрозили Китаю вторичными санкциями за обход ограничений против Ирана Вашингтон пригрозил Пекину вторичными санкциями за обход ограничений против ИРИ

Москва5 мая Вести.Китайские компании могут столкнуться со вторичными санкциями, если будут игнорировать ограничения против Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, у Вашингтона есть определенные варианты действий.

Если [Китай] игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями заявил Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против любых иностранных организаций, способствующих обходу ограничений против Тегерана.

Любая иностранная финансовая организация или коммерческий субъект, способствующий обходу санкций против Ирана, столкнется с риском введения вторичных санкций и потерей доступа к финансовой системе США сообщил Рубио

Он также отметил, что Штаты намерены обсуждать с Ираном дальнейшую судьбу его обогащенного урана.