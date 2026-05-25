Рубио: США либо заключат хорошую сделку с Ираном, либо прибегнут к альтернативам

Рубио заявил об альтернативах в случае отказа от заключения сделки с Ираном Рубио: США либо заключат хорошую сделку с Ираном, либо прибегнут к альтернативам

Москва25 мая Вести.США либо заключат с Ираном хорошую сделку, либо прибегнут к альтернативам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, американская сторона даст дипломатии все шансы, прежде чем переходить к альтернативным путям решения.

Мы либо достигнем хорошей сделки, либо нам придется решать это по-другому сказал Рубио

24 мая Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. Он подчеркнул, что продвижение в диалоге еще не окончательное.