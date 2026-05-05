Рубио: США намерены обсуждать с Ираном дальнейшую судьбу его обогащенного урана Рубио заявил о необходимости обсуждения вопроса иранского обогащенного урана

Москва5 мая Вести.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме сообщил, что вопрос обогащенного урана, находящегося у Ирана, требует дальнейшего обсуждения.

Это одна из тем, которую необходимо обсуждать сказал Рубио

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, однако все равно должен быть передан Вашингтону.

До этого глава Белого дома сообщил, что не согласится на предоставление Тегерану обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.