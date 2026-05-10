Москва10 мая Вести.Соединенные Штаты в итоге получат обогащенный уран Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью программе Full Measure.

По словам главы Белого дома, США ведут наблюдение за иранскими ядерными материалами.

В какой-то момент мы получим, все, что захотим... Я создал кое-что под названием "Космические силы", и они следят за этим районом. Если кто-то войдет туда, они смогут сообщить его имя, адрес и номер его жетона. Если кто-то приблизится к этому месту, мы узнаем об этом и взорвем его сказал Трамп

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, Иран, США и Израиль изначально согласились на вывоз иранского обогащенного урана в РФ. Однако позже, по словам главы государства, Вашингтон ужесточил свою позицию и потребовал вывоза урана только на американскую территорию. При этом, подчеркнул Путин, предложение Москвы остается на столе.