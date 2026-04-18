Трамп: США будут извлекать уран с иранских ядерных объектов экскаваторами

Трамп раскрыл способ извлечения иранского урана с ядерных объектов Трамп: США будут извлекать уран с иранских ядерных объектов экскаваторами

Москва18 апр Вести.Американская сторона планирует задействовать экскаваторы для извлечения урана с иранских ядерных объектов, подвергшихся авиаударам летом 2025 года, и в дальнейшем транспортировать его в США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Финикс (штат Аризона) перед сторонниками организации Turning Point USA.

Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов пояснил глава Белого дома

Под "ядерной пылью" Трамп подразумевает высокообогащенный уран, который хранится на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, атакованных американской авиацией в июне 2025 года.

Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не получит компенсации за изъятые материалы.

До этого Трамп заявил, что большая часть условий возможной сделки с Исламской Республикой уже согласована, и он доверяет ее представителям в части соблюдения условий Ираном возможного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран совместно извлекут уран для вывоза на территорию Соединенных Штатов.