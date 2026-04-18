Москва18 апрВести.Американская сторона планирует задействовать экскаваторы для извлечения урана с иранских ядерных объектов, подвергшихся авиаударам летом 2025 года, и в дальнейшем транспортировать его в США.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Финикс (штат Аризона) перед сторонниками организации Turning Point USA.
Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторовпояснил глава Белого дома
Под "ядерной пылью" Трамп подразумевает высокообогащенный уран, который хранится на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, атакованных американской авиацией в июне 2025 года.
Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не получит компенсации за изъятые материалы.
До этого Трамп заявил, что большая часть условий возможной сделки с Исламской Республикой уже согласована, и он доверяет ее представителям в части соблюдения условий Ираном возможного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.
По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран совместно извлекут уран для вывоза на территорию Соединенных Штатов.