Трамп назвал долгим и трудным процесс извлечения обогащенного урана в Иране

Москва21 апр Вести.Процесс извлечения из-под земли обогащенного урана в Иране будет долгим и трудным после военной операции в Исламской Республике в июне прошлого года. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, удары по иранским ядерным объектам летом 2025 года привели к "полному и тотальному" уничтожению объектов ядерной пыли в Иране.

Поэтому их раскопка будет долгим и трудным процессом написал Трамп

Ранее Трамп заявил, что повестка переговоров между США и Ираном в настоящий момент сведена к единственному вопросу - недопущению получения Тегераном ядерного оружия.