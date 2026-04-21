Москва21 апрВести.Процесс извлечения из-под земли обогащенного урана в Иране будет долгим и трудным после военной операции в Исламской Республике в июне прошлого года. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, удары по иранским ядерным объектам летом 2025 года привели к "полному и тотальному" уничтожению объектов ядерной пыли в Иране.
Поэтому их раскопка будет долгим и трудным процессомнаписал Трамп
Ранее Трамп заявил, что повестка переговоров между США и Ираном в настоящий момент сведена к единственному вопросу - недопущению получения Тегераном ядерного оружия.