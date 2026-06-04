Трамп: США и Иран договорились совместно раскопать обогащенный уран в Иране Трамп: США и Иран займутся совместной раскопкой обогащенного урана

Москва4 июн Вести.Иран несколько раз передумывал, но согласился совместно с США заняться раскопками запасов обогащенного урана, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Только США и Китай имеют оборудование, которое позволяет провести раскопки, отметил Трамп.

Пока что предполагается, что мы в не столь отдаленном будущем займемся этим отметил Трамп

По его словам, новые удары Ирана по американским объектам стали ответом на действия США.

Но некоторые могут сказать, что они слегка спровоцированы, так как мы приняли решительные меры заявил Трамп

При этом глава Белого дома подчеркнул, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном идут хорошо. Стороны могут заключить сделку уже в эти выходные.

США полагают, что запасы иранского обогащенного урана погребены в подземных туннелях, разрушенных во время ударов США по Ирану в июне 2025 года.

По словам Трампа, США при помощи экскаваторов намерены извлечь иранский высокообогащенный уран, а затем вывезти его.