США намерены уничтожить иранский обогащенный уран, если получат его

Москва21 мая Вести.Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат иранский высокообогащенный уран, если Исламская Республика согласится передать его американской стороне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме ответил на вопрос о возможном сохранении Ираном своих запасов ядерного топлива. Трамп подчеркнул, что не допустит этого.

Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им сказал он

В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ, запрещающий вывоз обогащенного урана за границу. По данным Reuters, это ужесточает позицию Тегерана по одному из основных требований Вашингтона для урегулирования конфликта.