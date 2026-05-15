Москва15 мая Вести.Вашингтон согласен на приостановку Ираном обогащения урана на 20 лет при условии, если Тегеран предоставит гарантии этих договоренностей, заявил президент США Дональд Трамп

Для нас 20 лет будет достаточно, но речь идет об уровне гарантий с их стороны. Это должны быть реальные 20 лет сказал Трамп журналистам

Ранее 15 мая американский лидер заявлял, что Иран должен предоставить США все свои запасы обогащенного урана, и если он не передаст их, американцы придут за ними сами.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, отметил, что его страна готова рассмотреть вариант с вывозом обогащенного урана в Россию.