США требовали от Ирана 20-летний мораторий на обогащение урана на переговорах

Москва13 апр Вести.Американская делегация на недавних переговорах с Ираном в Исламабаде настаивала на введении Тегераном 20-летнего моратория на обогащение урана, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источники в курсе дела.

Иран в ответ предложил значительно меньший срок, "не предполагавший двузначные цифры", уточнили собеседники издания. Кроме того, Вашингтон потребовал полного вывоза из страны запасов высокообогащенного урана, но Тегеран согласился лишь на "снижение уровня обогащения и на систему мониторинга этого процесса".

Переговоры на прямом уровне между Ираном и США прошли в Пакистане на минувших выходных. По итогам консультаций президент США Дональд Трамп констатировал отсутствие договоренностей по иранской ядерной программе. Он также обвинил Тегеран в невыполнении обещания разблокировать Ормузский пролив и объявил о начале морской блокады Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что стороны были "очень близки к достижению соглашения", которого помешали добиться "чрезмерные требования и изменения правил со стороны Вашингтона".