Reuters: Вашингтон и Тегеран сократили разногласия на переговорах В Reuters сообщили, что позиции США и Ирана по урегулированию стали ближе

Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты и Иран сблизили позиции на переговорах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Два высокопоставленных иранских собеседника также рассказали агентству, что в Иране относятся с глубоким подозрением к паузе в боевых действиях.

Стороны начали сокращать некоторые разногласия, однако сохраняются более глубокие противоречия вокруг ядерной программы Тегерана говорится в материале

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи накануне издал указ, согласно которому обогащенный уран не должен вывозиться за границу.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты, вероятно, уничтожат иранский высокообогащенный уран, если Тегеран согласится передать его Вашингтону.