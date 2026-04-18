Трамп заявил о получении "довольно хороших" новостей, связанных с Ираном

"Развиваются в правильном направлении": Трамп о "хороших новостях" по Ирану

Москва18 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении позитивных новостей, касающихся ситуации на Ближнем Востоке и связанных с Ираном.

Подробности глава Белого дома о раскрывать не стал, лишь упомянув, что на выходных ожидаются переговоры.

Примерно 20 минут назад мы получили довольно хорошие новости. Похоже, что дела с Ираном и на Ближнем Востоке развиваются в правильном направлении цитирует американского президента РИА Новости

Кроме того, Трамп анонсировал проведение пресс-конференции в субботу утром по вашингтонскому времени, отметив, что она не будет напрямую связана с ситуацией вокруг Исламской Республики.

Я ожидаю, что все будет идти хорошо сказал глава Белого дома

До этого Трамп заявил, что большая часть условий возможной сделки с Исламской Республикой уже согласована, и он доверяет ее представителям в части соблюдения условий Ираном возможного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран совместно извлекут уран для вывоза на территорию Соединенных Штатов. При выполнении работ будут задействованы экскаваторы.

В свою очередь, информагентство ILNA, ссылаясь на заявление представителя МИД Исламской Республики, подчеркнуло, что в рамках урегулирования вопрос о вывозе обогащенного урана конфликта не обсуждается.