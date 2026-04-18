Трамп утверждает, что большинство условий вероятной сделки с Ираном согласованы

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство условий вероятного соглашения с Ираном уже скоординировано.

Слова американского лидера передает ABC News.

По словам главы Белого дома, Вооруженные силы США будут оставаться на своих местах до момента полного согласования и заключения договора с Тегераном.

Этот процесс должен пройти быстро сказал Трамп

Политик отметил, что большая часть состава договора уже проработана и согласована.

Достигнута договоренность заключил Трамп

Ранее Трамп заявлял, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняются некоторые разногласия в контексте переговорного процесса.