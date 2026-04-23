"У меня есть все время в мире, а у Ирана – нет": Трамп о сделке с Тегераном Трамп заявил, что у него есть все время в мире для заключения сделки с Ираном

Москва23 апр Вести.Сделка с Ираном будет заключена только тогда, когда это будет выгодно США. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер высказался о сроках проведения военной операции против Ирана.

У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет — время идет!.. Сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и пойдет на пользу Соединенным Штатам Америки, нашим союзникам и, по сути, всему остальному миру написал Трамп

До 22 апреля между США и Ираном действовало перемирие, о нарушении условий которого обе стороны заявляли неоднократно. Также в Белом доме опровергли сообщения о том, что прекращение огня продлено до 26 апреля.