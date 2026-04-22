Ливитт: Трамп еще не устанавливал срок окончания перемирия с Ираном

Белый дом опроверг информацию о продлении перемирия с Ираном до воскресенья Ливитт: Трамп еще не устанавливал срок окончания перемирия с Ираном

Москва22 апр Вести.Президент США Дональд Трамп пока не устанавливал окончательный срок прекращения огня в конфликте с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее достигнутое соглашение о двухнедельном перемирии истекло в среду, 22 апреля. При этом американские СМИ публиковали противоречивые данные. Так, газета The Wall Street Journal писала, что Трамп неохотно рассматривает вариант возвращения к боевым действиям на Ближнем Востоке. По данным источников, Вашингтон якобы установил срок от трех до пяти дней до прекращения действия перемирия с Тегераном. Израильский источник портала Ynet утверждал, что окончанием перемирия станет воскресенье, 26 апреля.

Это неправда. Президент сам не устанавливал никаких сроков. В конечном счете, он будет определять график заявила Ливитт журналистам

Сам Трамп накануне написал, что решил продлить режим тишины в конфликте с Ираном до момента, пока представители Тегерана не предоставят ему предложения по урегулированию. Конкретный день он не обозначил.