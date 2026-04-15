Москва15 апрВести.США пока не предлагали Ирану продлить перемирие, сообщения об этом не верны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По словам Ливитт, она видела утром сообщения, что Вашингтон официально запросил Тегеран о продлении режима прекращения огня.
Это в данный момент не соответствует действительностиуказала пресс-секретарь Белого дома, ее слова приводит ТАСС
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает удары по энергообъектам Ирана на две недели, чтобы Тегеран и Вашингтон подготовили соглашение.