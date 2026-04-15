Белый дом: Вашингтон пока не предлагал Тегерану продлить перемирие

Белый дом опроверг данные, что США предложили Ирану продлить перемирие

Москва15 апр Вести.США пока не предлагали Ирану продлить перемирие, сообщения об этом не верны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, она видела утром сообщения, что Вашингтон официально запросил Тегеран о продлении режима прекращения огня.

Это в данный момент не соответствует действительности указала пресс-секретарь Белого дома, ее слова приводит ТАСС

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает удары по энергообъектам Ирана на две недели, чтобы Тегеран и Вашингтон подготовили соглашение.