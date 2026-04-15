В Иране не подтвердили продления режима прекращения огня с США

Москва15 апр Вести.В Иране не подтверждают достигнутую с Вашингтоном договоренность о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается сказал он в ходе брифинга

По его словам, на данный момент продолжаются переговоры с посредничеством Пакистана, однако "надо смотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию".

США должны доказать свой серьезный подход добавил Багаи

Ранее президент США Дональд Трамп также исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни.