Москва15 апрВести.В Иране не подтверждают достигнутую с Вашингтоном договоренность о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.
Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждаетсясказал он в ходе брифинга
По его словам, на данный момент продолжаются переговоры с посредничеством Пакистана, однако "надо смотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию".
США должны доказать свой серьезный подходдобавил Багаи
Ранее президент США Дональд Трамп также исключил продление перемирия с Ираном, дав понять, что развязка конфликта наступит в ближайшие дни.