В Иране опровергли нанесение ракетных ударов после начала перемирия с США

Москва10 апр Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что иранская сторона не производила запуски ракет в направлении каких-либо стран после начала действия режима прекращения огня.

Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera на своей странице в соцсети X.

КСИР заявил, что силы Ирана "не запускали никаких ракет по каким-либо странам в течение нескольких часов после прекращения огня и до настоящего времени", добавив, что любые сообщения об ударах беспилотников "без сомнения, работа сионистского противника или США говорится в публикации канала

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Однако ближе к вечеру того дня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что в нескольких местах в зоне конфликта на Ближнем Востоке нарушается режим прекращения огня. Стороны взаимно обвиняют друг друга в этом.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с американской группой. Эту информацию впоследствии опроверг источник агентства Tasnim. Он подчеркнул, что мирные консультации Ирана и США не начнутся, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства относительно прекращения атак на Ливан, которые совершает Израиль.