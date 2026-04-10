Москва10 апр Вести.Запланированные переговоры США и Ирана в Исламабаде не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не сдержит свои обещания насчет прекращения израильских атак Ливана, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, переговоры сторон в столице Пакистана приостановлены до того момента, "пока Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства по прекращению огня в Ливане" и Израиль не остановит свои атаки.

Собеседник агентства также опроверг сообщения о прибытии иранской делегации в Исламабад для переговоров с американскими представителями.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что перемирие с США невозможно, пока Израиль продолжает наносить удары по Ливану.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня между американской и иранской сторонами. Посредники на переговорах между Вашингтоном и Тегераном некоторое время также были уверены, что перемирие распространяется и на Ливан, однако израильская армия все еще проводит атаки на объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

Согласно сведениям NBC News, глава Белого дома изменил свою позицию относительно Ливана и не стал включать его в двухнедельный план перемирия после телефонного звонка от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.