Axios объяснил, почему Иран затягивает переговоры с США

Москва21 апр Вести.Переговоры Тегерана и Вашингтона затягиваются из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который требует не начинать диалог до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду с Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

По данным портала, представители Ирана, которые должны принять участие в переговорах в Исламабаде, ожидали разрешения от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Разрешение было получено вечером 20 апреля рассказали источники

В материале говорится, что Вашингтон почти сутки ждал сигнала от иранской стороны.

Ранее сообщалось, что делегация Соединенных Штатов во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. Американский лидер Дональд Трамп уточнял, что она также включает спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.