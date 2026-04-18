Москва18 апрВести.Иранская сторона пока не соглашалась на новый раунд переговоров с США из-за введенной Вашингтоном блокады Ормузского пролива. Об этом пишет агентство Tasnim.
Уточняется, что следующему раунду диалога также мешают чрезмерные требования и невыполненные обязательства с американской стороны.
Без выполнения необходимых предварительных условий и достижения надлежащей договорно-правовой базы такие переговоры будут непродуктивнымиотмечается в публикации
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в распространении ложных сведений о договоренностях между Тегераном и Вашингтоном.