Tasnim: Иран пока не давал согласие на следующий раунд переговоров с США

Москва18 апр Вести.Иранская сторона пока не соглашалась на новый раунд переговоров с США из-за введенной Вашингтоном блокады Ормузского пролива. Об этом пишет агентство Tasnim.

Уточняется, что следующему раунду диалога также мешают чрезмерные требования и невыполненные обязательства с американской стороны.

Без выполнения необходимых предварительных условий и достижения надлежащей договорно-правовой базы такие переговоры будут непродуктивными отмечается в публикации

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в распространении ложных сведений о договоренностях между Тегераном и Вашингтоном.