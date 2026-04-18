Москва18 апр Вести.Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в распространении ложных сведений о договоренностях между Тегераном и Вашингтоном.

При этом какие именно заявления Трампа оказались ложными спикер парламента не уточнил.

За один час президент Соединенных Штатов сделал семь заявлений, из которых все семь ложные написла Галибаф в соцсети X

Спикер иранского парламента подчеркнул, что проход морского транспорта по Ормузскому проливу будет осуществляться по согласованию с Тегераном по определенному им маршруту. В случае продолжения блокады пролива американскими ВМС проход по водному пути не останется свободным, заключил Галибаф.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон получил хорошие новости, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке и связанные с Ираном. Детали американский лидер раскрывать не стал, однако заверил, что 18-19 апреля состоятся переговоры.