Трамп обвинил Иран в несоблюдении договора о пропуске судов в Ормузском проливе

Москва10 апр Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не соблюдает условий соглашения о пропуске судов через Ормузский пролив.

Соответствующую запись глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

По оценке американского лидера, Иран неподобающе справляется с обеспечением поставок нефти по Ормузскому проливу.

Это не то соглашение, которого мы достигли утверждает Трамп

Ранее стало известно, что США согласились с условиями соглашения из 10 пунктов, позволяющего Ирану контролировать Ормузский пролив и обогащать уран, а также обязывающего Вашингтон выплатить Тегерану компенсацию, снять с него все санкции и вывести войска с Ближнего Востока. Об этом сообщили в Высшем совете национальной безопасности исламской республики (Совбез ИРИ), его заявление приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в пакистанском Исламабаде. Иран заявлял о нарушении перемирия, однако об отмене переговоров не сообщалось.