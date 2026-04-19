Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня Трамп: Иран серьезно нарушил перемирие, но соглашение еще возможно

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня в связи с решением закрыть Ормузский пролив, но отметил, что достичь соглашения еще можно, сообщает в соцсети X репортер ABC News Джонатан Карл

Трамп указал, что Тегеран совершил "серьезное нарушение" перемирия.

Это (соглашение – ред.) произойдёт. Так или иначе. По-хорошему или по-плохому цитирует Карл слова Трампа

Президент США отреагировал на решение Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на морскую блокаду со стороны США.