Иран закрыл Ормузский пролив с вечера субботы, 18 апреля, и намерен держать его перекрытым до полного снятия морской блокады США. Об этом сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении ВМС КСИР отмечается, что решение принято в связи с нарушением соглашения о прекращении огня.

Противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады говорится в заявлении, которое передает ТАСС

С 7 по 17 апреля в Ормузском проливе не фиксировали атак, однако 18 апреля суда снова начали сообщать о повреждениях. Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO) за день получил три таких сигнала.

Ранее президент США Дональд Трамп заверял, что США прекратят блокаду портов Ирана после заключения сделки. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран расценит любую попытку США установить морскую блокаду как прямое нарушение условий перемирия.