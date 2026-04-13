Трамп заявил о закрытии Ормузского пролива для судов из иранских портов

Москва13 апр Вести.США заблокируют Ормузский пролив для судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, 13 апреля в 17.00 по московскому времени. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

О намерениях закрыть водный путь Трамп говорил 12 апреля. По его словам, в процессе блокировки Ормузского пролива также примут участие другие государства.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива силами США может расцениваться как акт войны против Ирана.