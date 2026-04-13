Трамп: через Ормузский пролив в воскресенье прошли 34 судна

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, прошло наибольшее число судов с момента его закрытия.

Вчера через Ормузский пролив прошло 34 судна, что является самым высоким показателем с момента начала этого нелепого закрытия написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее американский лидер выражал недовольство тем, что Иран берет плату за проход судов через Ормузский пролив.

В понедельник Центральное командование США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива по поручению американского лидера. По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.